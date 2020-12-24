​Исламхан, проходивший просмотр в «Зените», дисквалифицирован за допинг

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24 Декабря 2020, 18:25,
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Азиатская конфедерация футбола дисквалифицировала футболиста сборной Казахстана Бауыржана Исламхана сроком на два года. Ранее полузащитник клуба «Аль-Айн» сдал положительный допинг-тест после игры азиатской Лиги чемпионов.
Стоит отметить, что прошлой зимой Бауыржан Исламхан находился на просмотре в «Зените». Питерский клуб не подписал казахстанского футболиста и не вернулся к его кандидатуре летом, хотя в феврале об этом рассказывал наставник «сине-бело-голубых» Сергей Семак.
Напомним, что Бауыржан Исламхан был капитаном национальной сборной Казахстана.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Аль-Айн, Бауыржан Исламхан