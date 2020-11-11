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​Малазийскому клубу запретили ехать в Катар на матчи азиатской Лиги чемпионов

11 Ноября 2020, 16:24,


Малазийский клуб «Джохор» не будет принимать участие в доигровке сезона в азиатской Лиге чемпионов. Пресс-служба клуба сообщила о том, что Совет национальной безопасности не предоставил команде разрешение на поездку в Катар.

В ноябре-декабре сезон в азиатской Лиге чемпионов будет доигран в Катаре. Ситуация в турнире такова, что один финалист уже определён, хотя в ряде групп некоторые команды ещё не сыграли ни разу. В ближайшее время в Катаре завершится групповой этап, после чего будут составлены пары плей-офф во второй части сетки, где и будет определён второй финалист.

Отметим, что первым финалистом Лиги чемпионов Азии стал иранский «Персеполис».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Джохор Дарул Такзим
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