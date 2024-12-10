Черчесов ответил, готов ли совмещать работу в сборной и в клубе

Рулевой национальной команды Казахстана Станислав Черчесов высказался о возможном совмещении постов в клубе и сборной.

— Есть удачные примеры совмещения работы в клубе и сборной. Вы мысль о совмещении допускаете?

— Нет, — заявил Черчесов Sport24.

Напомним, 61-летний специалист возглавляет сборную Казахстана с лета текущего года. Сообщалось, что в зимнюю паузу Черчесов может стать наставником «Ахмата», в котором уже работал ранее.

Под руководством Черчесова сборная Казахстана провела шесть матчей в нынешнем розыгрыше Лиги наций и потерпела пять поражений, ни разу не сумев забить.