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Лига наций УЕФА

Черчесов не контактировал с клубами

07 Декабря 2024 • 14:16 Комментировать

Известный российский тренер Станислав Черчесов в последнее время не контактировал с клубами. В настоящий момент Черчесов возглавляет сборную Казахстана.

«Ни с кем из клубов не разговаривал по поводу работы. Сейчас я в сборной Казахстана», - цитирует Черчесова «РБ Спорт».

Ранее Станислав Черчесов говорил о том, что его будущее в сборной Казахстана определится после прихода нового главы футбольной федерации. Как известно, казахстанская национальная команда в шести матчах сезона Лиги наций против Австрии, Норвегии и Словении набрала только одно очко и при этом не забила ни одного гола.

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Станислав Черчесов Сборная Казахстана
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