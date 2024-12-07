Черчесов не контактировал с клубами

Известный российский тренер Станислав Черчесов в последнее время не контактировал с клубами. В настоящий момент Черчесов возглавляет сборную Казахстана.

«Ни с кем из клубов не разговаривал по поводу работы. Сейчас я в сборной Казахстана», - цитирует Черчесова «РБ Спорт».

Ранее Станислав Черчесов говорил о том, что его будущее в сборной Казахстана определится после прихода нового главы футбольной федерации. Как известно, казахстанская национальная команда в шести матчах сезона Лиги наций против Австрии, Норвегии и Словении набрала только одно очко и при этом не забила ни одного гола.