Нагельсманн вспомнил о Евро-2024: «Для Испании правила игры рукой не существует»

На страницах портала Reddit появилось видео с главным тренером сборной Германии Юлианом Нагельсманном. Специалист проводил тренировку для молодых ребят в возрастной категории до 15 лет.

В ходе занятия Нагельсманн объяснял игрокам, почему штрафная площадь опасная.

«Пенальти, игра рукой и всё такое – за исключением Испании, для которой правила игры рукой не существует», - сказал рулевой Бундестим.

Слова Нагельсманна явно являются отсылкой к эпизоду на Евро-2024. Тогда английский судья Энтони Тэйлор не назначил пенальти в ворота Испании, когда мяч попал в руку Марка Кукурельи в штрафной площади. Произошло это при счёте 1:1 в экстра-тайме четвертьфинала. В итоге Германия проиграла 1:2.