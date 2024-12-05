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Нагельсманн вспомнил о Евро-2024: «Для Испании правила игры рукой не существует»

05 Декабря 2024 • 20:01 Комментировать (1)

На страницах портала Reddit появилось видео с главным тренером сборной Германии Юлианом Нагельсманном. Специалист проводил тренировку для молодых ребят в возрастной категории до 15 лет.

В ходе занятия Нагельсманн объяснял игрокам, почему штрафная площадь опасная.

«Пенальти, игра рукой и всё такое – за исключением Испании, для которой правила игры рукой не существует», - сказал рулевой Бундестим.

Слова Нагельсманна явно являются отсылкой к эпизоду на Евро-2024. Тогда английский судья Энтони Тэйлор не назначил пенальти в ворота Испании, когда мяч попал в руку Марка Кукурельи в штрафной площади. Произошло это при счёте 1:1 в экстра-тайме четвертьфинала. В итоге Германия проиграла 1:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Сборная Испании Юлиан Нагельсманн ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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ARTUR
05 Декабря 2024 в 20:32
Казался нормальным парнем , а все ноет про тот пеналь, ну нужно было посто на тотне назначеный пеналь забить три гола с игы
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