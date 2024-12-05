Черчесов оценил свой результат со сборной Казахстана – 1 очко, 0 голов

Сборная Казахстана в Лиге наций выступила плохо. В шести матчах против Норвегии, Словении и Австрии команда Станислава Черчесова набрала только одно очко и при этом не забила ни одного гола. Черчесов дал комментарий по поводу результата своей команды.

«Сборная Казахстана выступила неудачно. В плане игры мы сделали подвижки, но в плане результата – нет», - цитирует Черчесова «РБ Спорт».

По словам Черчесова, в команде многое изменилось, появились игроки молодёжной сборной. В то же время специалист отметил, что в такой группе сборная Казахстана вряд ли могла бы выступать очень успешно.

«Ни меня, ни кого-либо ещё результат сборной Казахстана не удовлетворил, хотя сложно было ожидать, что в этой группе мы будем доминировать», - сказал Черчесов.

В то же время Черчесов отметил, что прошедшие матчи помогли сборной Казахстана получить полезный опыт.