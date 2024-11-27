Стало известно, когда будет принято решение по Тедеско

Сборная Бельгии плохо выступила в Лиге наций. В шести матчах против Франции, Италии и Израиля команда Доменико Тедеско смогла набрать только четыре очка. Как следствие, бельгийцам в марте придётся встретиться в плей-офф за место в Лиге А с Украиной.

Как сообщает в социальных сетях журналист Саша Тавольери, Королевская бельгийская футбольная ассоциация примет решение по будущему Тедеско во вторник, 28 ноября. В ходе заседания будет решена судьба специалиста.

Отмечается, что раздевалка сборной Бельгии полностью отвернулась от Тедеско.

В России Доменико Тедеско знают главным образом по работе в «Спартаке».