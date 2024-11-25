Алип: Против Казахстана Холанн играл не так, как в «Манчестер Сити»

Центральный защитник «Зенита» и сборной Казахстана Нуралы Алип поделился комментарием об игре против норвежского нападающего Эрлинга Холанна.

«В первом матче Холанн особо не бегал, пешком ходил. Может ему трудно было из-за климата, адаптации. Мне больше Эдегор понравился. Он очень хорош с мячом, не зря в «Арсенале» играет», — приводит слова Алипа Legalbet.

По мнению защитника, против Казахстана играл не тот Холанн, который играет в «Манчестер Сити».

Напомним, в групповом этапе текущего розыгрыша Лиги наций сборная Казахстана дважды встречалась с Норвегией, но ни разу не смогла забить. Первая игра завершилась со счетом 0:0, вторая – 0:5.