Черчесов прокомментировал инцидент с журналистом, за который его наказали

Станислав Черчесов недавно получил штраф за неуместную шутку после вопроса журналиста на казахском языке. Тренер сборной Казахстана в ответ спросил, не на французском ли языке общается журналист, который сидел в зале в футболке «ПСЖ». Казахстанцы посчитали, что Черчесов проявил неуважение к местному языку, поэтому россиянина оштрафовали. Специалист дал комментарий по поводу той истории.

«Журналист в форме «ПСЖ» пришёл на матч сборной и задавал первый вопрос. Я с ним в шутливой форме. Раз шутку не поняли, значит, я не прав. Хотя извиняться смысла нет, потому что я ничего не сделал», - цитирует Черчесова «Матч ТВ».

Черчесов отметил, что он даже попросил журналиста развернуться, чтобы люди увидели футболку «ПСЖ» и поняли суть ситуации.

Сборная Казахстана в шести осенних матчах Лиги наций набрала одно очко.