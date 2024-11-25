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Лига наций УЕФА

Черчесов ответил на вопрос об увольнении

25 Ноября 2024 • 18:23 Комментировать

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов ответил на вопрос, будет ли ему обидно, если его в скором времени уволят.

«Давайте дождёмся, придёт новый начальник, мы сядем напротив друг друга и посмотрим, что из этого выйдет. С футболистами у нас никаких проблем нет. Другое дело, что я иногда их «покусываю» в раздевалке за какие‑то вещи», - цитирует Черчесова «Матч ТВ».

Стоит отметить, что в скором времени в Казахстанской федерации футбола появится новый президент. Станислава Черчесова на пост рулевого национальной команды назначал Адилет Барменкулов, который недавно покинул должность.

Напомним, что под руководством Станислава Черчесова сборная Казахстана плохо выступила в Лиге наций. Команда набрала всего лишь одно очко и при этом не забила ни одного гола в шести матчах.  

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Евро-Футбол.Ру,
Станислав Черчесов Сборная Казахстана
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