Черчесов озвучил проблему сборной Казахстана

Сборная Казахстана в шести матчах групповой стадии Лиги наций не забила ни одного гола и потерпела пять поражений. Главный тренер команды Станислав Черчесов указал на проблему, с которой столкнулся.

По словам Черчесова, предыдущий тренер Магомед Адиев проделал хорошую работу, но дальше у команды пропал пыл.

«Я приходил после пяти поражений подряд. Было видно, что та команда свой ресурс исчерпала в плане мотивации. Футболисты могут быть те же, но команда может быть совершенно другой», - цитирует Черчесова «Матч ТВ».

В следующий раз сборная Казахстана соберётся в марте, чтобы начать путь в отборе на чемпионат мира – 2026.