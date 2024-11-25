Черчесов рассказал, что ему нужно в сборной Казахстана

Сборная Казахстана под руководством Станислава Черчесова плохо выступила в Лиге наций. В шести матчах турнира команда не смогла забить ни одного гола. С одним очком казахстанцы заняли последнее место в группе и вылетели в Лигу С. По словам Черчесова, ему нужно больше времени для работы с национальной командой.

«Нужно так календарь составить, чтобы было не 11 дней за три сбора, а хотя бы 20. Ждём совещания, когда наши требования или просьбы, желания должны удовлетворить. Это не моя прихоть, это подготовка», - цитирует Черчесова «Матч ТВ».

В следующий раз сборная Казахстана соберётся в марте, когда в зоне УЕФА стартует отборочный турнир на чемпионат мира. Стоит сказать, что казахстанская национальная команда пока ни разу не играла на мундиалях.