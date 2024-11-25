Черчесов поставил себе оценку после провальных результатов Казахстана в Лиге наций

Сборная Казахстана в шести матчах Лиги наций под руководством Станислава Черчесова смогла набрать только одно очко. При этом в шести играх турнира казахстанцы не смогли забить ни одного гола (0:0, 0:3, 0:4, 0:1, 0:2, 0:5). Черчесов поставил себе оценку по итогам осеннего отрезка.

«Ситуация такая, какая есть. Хорошо, поддержу, оценка – на двоечку. Но внутри работа идёт, мы взяли четверых игроков из молодёжной сборной, поменяли систему, начали играть в четыре защитника», - цитирует Черчесова «Матч ТВ».

Черчесов отметил, что в его карьере ещё не было ситуаций, когда он приходил в команду, где «всё в розовом цвете». По словам специалиста, ему всегда приходилось принимать риски.

Отметим, что в марте сборная Казахстана начнёт путь в отборе на чемпионат мира – 2026.