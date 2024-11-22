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Лига наций УЕФА

Тикнизян: «Сборная Армении добилась достойного результата»

22 Ноября 2024 • 19:52 Комментировать

Защитник «Локомотива» и сборной Армении Наир Тикнизян поделился комментарием о результатах национальной команды в Лиге наций УЕФА.

«Исходя из того, как менялось наше турнирное положение по ходу двух месяцев, то неплохо. Мы добились достойного результата. Впереди нас ждут стыковые матчи, будем готовиться к ним», — приводит слова Тикнизяна Metaratings.

По итогам группового этапа Лиги наций дивизиона С армянская сборная заняла второе место в турнирной таблице четвертой группы, набрав семь очков в шести встречах.

В марте сборная Армении проведет стыковые матчи против сборной Грузии за право выступать в следующем сезоне в дивизионе B.

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