Даеи: «Рад, что Роналду побил мой рекорд»

Али Даеи в своё время стал первым футболистом, забившим 100 голов за сборную. Всего Даеи забил 108 раз в футболке национальной команды Ирана. Осенью 2021 года рекорд иранца побил Криштиану Роналду. Сейчас на счету португальца уже 135 голов за свою сборную. Даеи дал комментарий на этот счёт.

«Установление рекордов – часть футбола. Я рад, что такой игрок, как Роналду, сделал это. Он исключительный и трудолюбивый игрок, и он доказывает это на протяжении всей карьеры. Роналду – большой пример для подражания для молодых игроков. Он показывает, что всё возможно», - сказал Даеи в интервью ФИФА.