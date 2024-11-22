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Лига наций УЕФА

Названы соперники Испании и Германии: итоги жеребьёвки плей-офф Лиги наций УЕФА официально

22 Ноября 2024 • 14:44 Комментировать

Сегодня, 22 ноября, состоялась жеребьёвка матчей плей-офф Лиги наций  УЕФА дивизиона А.

Согласно жребию, в четвертьфинале между собой сыграют следующие национальные команды:

  • Нидерланды – Испания;
  • Дания – Португалия;
  • Хорватия – Франция;
  • Италия – Германия.

Стоит сказать, что победитель пары Италия – Германия встретится в полуфинале с победителем противостояния Дания – Португалия. Соответственно тот, кто пройдёт дальше из пары Нидерланды – Испания, встретится с Хорватией или Францией.

Подчеркнем, что четвертьфиналы пройдут в марте 2025 года, полуфиналы и финал состоятся в июне.

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