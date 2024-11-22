Сегодня, 22 ноября, состоялась жеребьёвка матчей плей-офф Лиги наций УЕФА дивизиона А.
Согласно жребию, в четвертьфинале между собой сыграют следующие национальные команды:
- Нидерланды – Испания;
- Дания – Португалия;
- Хорватия – Франция;
- Италия – Германия.
Стоит сказать, что победитель пары Италия – Германия встретится в полуфинале с победителем противостояния Дания – Португалия. Соответственно тот, кто пройдёт дальше из пары Нидерланды – Испания, встретится с Хорватией или Францией.
Подчеркнем, что четвертьфиналы пройдут в марте 2025 года, полуфиналы и финал состоятся в июне.
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