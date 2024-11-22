Армения сыграет с Грузией, а Турция встретится с Венгрией: итоги жеребьёвки стыковых матчей Лиги наций УЕФА

Сегодня, 22 ноября, состоялась жеребьёвка стыковых матчей Лиги наций УЕФА.

По итогам жеребьевки, сборная Гибралтара встретится со сборной Латвии, а Мальта сыграет с Люксембургом за право выступать в следующем розыгрыше Лиги наций дивизиона C.

За право играть в дивизионе B поспорят Косово – Исландия, Болгария – Ирландия, Словакия – Словения и Армения – Грузия.

Самые ожидаемые стыки — это игры между парами лиги А и лиги B: Турция – Венгрия, Украина – Бельгия, Австрия – Сербия и Греция – Шотландия.

Стоит сказать, победители пар либо сохранят своё место в дивизионе повыше, либо же поднимутся туда из более слабой лиги. Проигравшие же коллективы выступят в дивизионе уровнем ниже.

Все игры между командами пройдут в марте 2025 года.