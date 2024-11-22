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​У Рангника ухудшаются отношения с президентом австрийской федерации футбола

22 Ноября 2024 • 03:28 Комментировать

Тренировавший в прошлом московский «Локомотив» Ральф Рангник не отрицает, что его место у руля сборной Австрии находится под угрозой. По словам Рангника, в последнее время у него ухудшаются отношения с президентом австрийской федерации футбола. После игры со сборной  Словении в рамках Лиги Наций Рангник ответил на вопросы журналистов об этом и дал чуть больше информации:

- Действительно, мы не слышали друг друга уже десять недель, никаких контактов, ноль. И я бы не мог назвать наш наши отношения хорошими. Их нет уже десять недель, - цитирует слова специалиста Spiegel Sport.


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Ральф Рангник Сборная Австрии
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