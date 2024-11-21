Скоулз допустил, что карьера Кейна в сборной Англии заканчивается

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз допускает, что в национальной сборной Англии будут больше доверять молодым игрокам, и международная карьера Гарри Кейна постепенно заканчивается.

«Это похоже на начало конца для Кейна в сборной Англии. Он выглядит не в своей тарелке. Когда ты становишься старше, то чувствует, что вокруг всё происходит быстрее. Это выглядело именно так. Но я не знаю, кем можно было бы заменить Кейна», - сказал Скоулз в подкасте Stick to Football.

Пол Скоулз в продолжении выпуска также напомнил, что в таком возрасте карьеру в сборной Англии завершил Алан Ширер.