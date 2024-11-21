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Лига наций УЕФА

Игрок «Ливерпуля» – лидер Лиги наций по созданным моментам, Модрич – третий

21 Ноября 2024 • 05:29 Комментировать
Венгрия
1:1
Германия

Полузащитник сборной Венгрии Доминик Собослаи лидирует по количеству созданных голевых шансов в текущем розыгрыше Лиги наций.

Представитель «Ливерпуля» уверенно возглавляет рейтинг Лиги А с 27 передачами под удар. Второе место, по данным Fotmob, занимает капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш, представляющий сборную Португалии (16). Третий – 39-летний ветеран мадридского «Реала» Лука Модрич из сборной Хорватии (15).

На четвёртой строчке расположился итальянец Федерико Димарко (14), а пятую позицию поделили Жереми Доку и Коди Гакпо – по 13.

В четвертьфинале Лиги наций сыграют сборные Франции, Германии, Португалии, Испании, Хорватии, Дании, Италии и Нидерландов. Жеребьёвка состоится 22 ноября.

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