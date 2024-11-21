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Лига наций УЕФА

С кем сыграют Испания и Португалия: что нужно знать о жеребьёвке Лиги наций

21 Ноября 2024 • 01:14 Комментировать

Групповая стадия Лиги наций завершилась, но впереди самое интересное – плей-офф и стыковые матчи между лигами внутри турнира. В пятницу состоится жеребьёвка, и сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает своим читателям обо всех деталях предстоящей процедуры.

Когда пройдёт жеребьёвка

Жеребьёвка Лиги наций состоится в пятницу в Ньоне, где расположена штаб-квартира УЕФА. Мероприятие стартует в 14:00 по московскому времени. Следить за развитием событий можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Плей-офф Лиги А

Главным событием жеребьёвки будет формирование четвертьфинальных пар Лиги наций. Сюда пробились команды, которые в Лиге А заняли первые и вторые места в группах. Победители групп будут сеяными, вторые команды – несеяными. Состав корзин приводим ниже.

Группа Сеяные Несеяные
А1 Португалия Хорватия
А2 Франция Италия
А3 Германия Нидерланды
А4 Испания Дания

Важно отметить, что команды, которые играли в одной группе, друг с другом встретиться на могут. То есть, например, Франция не может попасть на Италию. И ещё один важный момент – сеяные команды ответный матч проведут дома.

После жеребьёвки четвертьфиналов сразу состоится жеребьёвка полуфиналов, то есть турнирная сетка будет сформирована полностью. Полуфиналы и финал, как и в предыдущих сезонах, будут частью «финала четырёх», который будет проходить в одной из стран-участниц. Её исполнительный комитет УЕФА выберет позднее.

Стыковые матчи А/В

В этом сезоне Лиги наций формат предусматривает ещё и стыковые матчи между лигами внутри турнира. Команды, которые заняли третьи места в группах Лиги А, сыграют за сохранение прописки в топ-дивизионе с командами, которые заняли вторые места в группах Лиги В. Сеяными будут те, кто выступал в Лиге А. Состав корзин приводим ниже.

Сеяные Несеяные
Шотландия Украина
Бельгия Греция
Венгрия Австрия
Сербия Турция

Команды, которые являются сеяными, ответный матч проведут на своём поле.

Стыковые матчи В/С

По такому же принципу стыковые матчи Лиги наций пройдут между Лигами В и С. Сборные, финишировавшие в группах Лиги В третьими, сыграют против команд, которые финишировали в группах Лиги С вторыми. Состав корзин приводим ниже.

Сеяные Несеяные
Грузия Словакия
Ирландия Косово
Словения Болгария
Исландия Армения

Для сеяных команд ответный матч будет домашним, что может дать им определённое преимущество.

Стыковые матчи С/D

В Лиге D выступает только шесть команд, разделённые на две группы. В плей-офф попали команды, занявшие вторые места, - они будут несеяными. А вот в Лиге С есть полноценные четыре группы по четыре команды. В плей-офф попали две лучшие команды из тех, кто занял четвёртое место (худшие вылетели напрямую). Состав корзин приводим ниже.

Сеяные Несеяные
Люксембург Гибралтар
Латвия Мальта

Сеяные команды проведут ответный матч на своём поле.

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Порядок жеребьёвок

Жеребьёвки Лиги наций будут проходить от менее интересной к более интересной. То есть сначала мы узнаем пары стыковых матчей между Лигами С и D. А жеребьёвка плей-офф Лиги А начнётся уже ближе к концу мероприятия.

Разумеется, болельщикам интереснее всего узнать четвертьфинальные пары плей-офф. С кем, например, сыграет сборная Испании, которая является действующим победителем Лиги наций и действующим чемпионом Европы? Интрига. Вариантов всего три – Хорватия, Италия или Нидерланды. Любая пара будет интересной.

Когда пройдут матчи

Первые четвертьфиналы плей-офф Лиги А пройдут 20 марта, а ответные – 23 марта. В эти же даты состоятся стыковые матчи между Лигами А и В и Лигами В и С.

Летом состоится «финал четырёх» Лиги наций. Полуфиналы запланированы на 4 и 5 июня, а матч за третье место и финал – на 8 июня.

А стыковые матчи между Лигами С в D пройдут нескоро – 26 и 31 марта 2026 года. Связано это с тем, что УЕФА нужно побольше свободных команд на ближайший март, когда стартует отбор на чемпионат мира.

Подготовил Александр Тихий.

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