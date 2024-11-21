С кем сыграют Испания и Португалия: что нужно знать о жеребьёвке Лиги наций

Групповая стадия Лиги наций завершилась, но впереди самое интересное – плей-офф и стыковые матчи между лигами внутри турнира. В пятницу состоится жеребьёвка, и сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает своим читателям обо всех деталях предстоящей процедуры.
Когда пройдёт жеребьёвка
Жеребьёвка Лиги наций состоится в пятницу в Ньоне, где расположена штаб-квартира УЕФА. Мероприятие стартует в 14:00 по московскому времени. Следить за развитием событий можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.
Плей-офф Лиги А
Главным событием жеребьёвки будет формирование четвертьфинальных пар Лиги наций. Сюда пробились команды, которые в Лиге А заняли первые и вторые места в группах. Победители групп будут сеяными, вторые команды – несеяными. Состав корзин приводим ниже.
|Группа
|Сеяные
|Несеяные
|А1
|Португалия
|Хорватия
|А2
|Франция
|Италия
|А3
|Германия
|Нидерланды
|А4
|Испания
|Дания
Важно отметить, что команды, которые играли в одной группе, друг с другом встретиться на могут. То есть, например, Франция не может попасть на Италию. И ещё один важный момент – сеяные команды ответный матч проведут дома.
После жеребьёвки четвертьфиналов сразу состоится жеребьёвка полуфиналов, то есть турнирная сетка будет сформирована полностью. Полуфиналы и финал, как и в предыдущих сезонах, будут частью «финала четырёх», который будет проходить в одной из стран-участниц. Её исполнительный комитет УЕФА выберет позднее.
Стыковые матчи А/В
В этом сезоне Лиги наций формат предусматривает ещё и стыковые матчи между лигами внутри турнира. Команды, которые заняли третьи места в группах Лиги А, сыграют за сохранение прописки в топ-дивизионе с командами, которые заняли вторые места в группах Лиги В. Сеяными будут те, кто выступал в Лиге А. Состав корзин приводим ниже.
|Сеяные
|Несеяные
|Шотландия
|Украина
|Бельгия
|Греция
|Венгрия
|Австрия
|Сербия
|Турция
Команды, которые являются сеяными, ответный матч проведут на своём поле.
Стыковые матчи В/С
По такому же принципу стыковые матчи Лиги наций пройдут между Лигами В и С. Сборные, финишировавшие в группах Лиги В третьими, сыграют против команд, которые финишировали в группах Лиги С вторыми. Состав корзин приводим ниже.
|Сеяные
|Несеяные
|Грузия
|Словакия
|Ирландия
|Косово
|Словения
|Болгария
|Исландия
|Армения
Для сеяных команд ответный матч будет домашним, что может дать им определённое преимущество.
Стыковые матчи С/D
В Лиге D выступает только шесть команд, разделённые на две группы. В плей-офф попали команды, занявшие вторые места, - они будут несеяными. А вот в Лиге С есть полноценные четыре группы по четыре команды. В плей-офф попали две лучшие команды из тех, кто занял четвёртое место (худшие вылетели напрямую). Состав корзин приводим ниже.
|Сеяные
|Несеяные
|Люксембург
|Гибралтар
|Латвия
|Мальта
Сеяные команды проведут ответный матч на своём поле.
Порядок жеребьёвок
Жеребьёвки Лиги наций будут проходить от менее интересной к более интересной. То есть сначала мы узнаем пары стыковых матчей между Лигами С и D. А жеребьёвка плей-офф Лиги А начнётся уже ближе к концу мероприятия.
Разумеется, болельщикам интереснее всего узнать четвертьфинальные пары плей-офф. С кем, например, сыграет сборная Испании, которая является действующим победителем Лиги наций и действующим чемпионом Европы? Интрига. Вариантов всего три – Хорватия, Италия или Нидерланды. Любая пара будет интересной.
Когда пройдут матчи
Первые четвертьфиналы плей-офф Лиги А пройдут 20 марта, а ответные – 23 марта. В эти же даты состоятся стыковые матчи между Лигами А и В и Лигами В и С.
Летом состоится «финал четырёх» Лиги наций. Полуфиналы запланированы на 4 и 5 июня, а матч за третье место и финал – на 8 июня.
А стыковые матчи между Лигами С в D пройдут нескоро – 26 и 31 марта 2026 года. Связано это с тем, что УЕФА нужно побольше свободных команд на ближайший март, когда стартует отбор на чемпионат мира.
Подготовил Александр Тихий.
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