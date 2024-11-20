Собослаи – о ничьей с Германией: «Результат несправедлив»

Полузащитник сборной Венгрии и «Ливерпуля» Доминик Собослаи прокомментировал результат матча с Германией (1:1).

«Считаю, что такой счёт несправедлив, поскольку мы создали больше моментов, чем Германия, но нам не удалось их реализовать. Можно извлечь и позитивные вещи, нам удаётся угрожать чужим воротам, да, не забиваем, но лучше так, чем без моментов.

Пенальти в дополнительное время? На этой неделе я много отрабатывал пенальти, чаще всего бью в правый от вратарю угол, но здесь сразу решил, что буду бить по центру», - цитирует Собослаи пресс-служба УЕФА.

Венгры заняли предпоследнее место в группе, отставание от Нидерландов, финишировавших вторыми, составило три зачётных балла.