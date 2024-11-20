Андрих: «Хороший год для Германии, надеемся продолжить побеждать в марте»

Полузащитник сборной Германии и леверкузенского «Байера» Роберт Андрих высказался о матче с «Венгрией» (1:1) в рамках заключительного тура группового этапа Лиги наций.

«Конечно, это досадно, потому что мы хотели победить. Венгрия сильно усложнила нам задачу, агрессивно вступая в прессинг и отбор. Мы забили гол в нужный момент, но пенальти на последних минутах всё портит. Конечно, в целом мы довольны прошедшим годом, хотим продолжить наш успех в марте», - цитирует Андриха пресс-служба УЕФА.

Сборная Германии уверенно заняла первое место в группе и вышла в плей-офф. Немцы узнают своего соперника в пятницу.