Куман: «Мы очень сильная команда, если у нас оптимальный состав»

Наставник сборной Нидерландов Рональд Куман верит в свою команду в плей-офф Лиги наций.

«В пятницу мы узнаем своего соперника по плей-офф Лиги наций, который пройдёт в марте. Если все наши игроки будут в строю, то мы являемся очень сильной командой, вы могли видеть это на чемпионате Европы. Мы с позитивом смотрим на предстоящие матчи», - цитирует Кумана пресс-служба УЕФА.

Сборная Нидерландов заняла второе место в группе, отстав от немцев на пять зачётных баллов. Отметим, что подопечные Кумана в последней встрече потеряли очки в гостевой игре со сборной Венгрии (1:1), ведя по ходу встречи.