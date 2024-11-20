Стала известна сборная, которая совершила больше всех точных передач на групповом этапе Лиги наций 2024/2025: Германия – только третья

19 ноября прошли заключительные матчи группового этапа Лиги наций УЕФА.

По итогам шести сыгранных туров стало известно, какая из команд совершила наибольшее количество точных передач, речь о сборной Англии (3786). На второй позиции в данном рейтинге оказалась Португалия (3401), а тройку замкнула Германия (3341). Добавим, что в пятерку лучших вошли Нидерланды (3222) и Франция (3074).

Стоит сказать, что минувший групповой этап Англия провела в дивизионе B, в котором выиграла вторую группу и добилась повышения в классе. За шесть матчей команда набрала 15 очков, забила 16 мячей и пропустила при этом только три раза.