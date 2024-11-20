Бывший полузащитник сборной Казахстана Алексей Попов в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил работу Станислава Черчесова.

- Сборная Казахстана набрала всего одно очко в Лиге наций и не забила ни одного гола. Это слабая работа Черчесова, или стоит учитывать силу соперников – Норвегии, Австрии, Словении?

- Нужно понимать, какая задача стояла перед тренером в этом турнире. Если обкатать игроков, посмотреть молодых – это одно дело. А если нужно было дать результат – совсем другое. Так что мне трудно судить.

- Казахстан делает ставку на отборочный турнир к чемпионату мира.

- Значит, понаблюдаем дальше. У Черчесова уже был подобный опыт. Помните, сборная России неудачно сыграла на Кубке конфедераций? Наша команда была просто никакая в товарищеских матчах, но выстрелила на ЧМ. Только там был домашний турнир. Черчесову было полегче. Сейчас не знаю, как он справится. Может, в официальных играх опять начнет давать результат? Кто знает… Но если честно, тяжело в это верится.

- После крупного поражения от Норвегии Черчесов заявил, что до него сборная Казахстана была бесхозной…

- А затем объяснил, что имел в виду немного другое… Он не умеет свои мысли выражать! Потом ему приходится оправдываться. Черчесов хотел сказать, что и до его прихода у сборной Казахстана было пять поражений подряд. То есть раскладная команда. Он ее принял и тоже получил 5 проигрышей. Разве это не раскладная сборная? Ничего не поменялось, значит?

- Выходит, что нет.

- Ну вот. Черчесову пора бы уже научиться правильно выражать свои мысли, чтобы люди его понимали с первого раза и не обижались

- При Адиеве Казахстан играл симпатичнее?

- Да, потому что Адиев – другой человек, у него другой подход к футболистам.

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- Какой?

- Он более человечный. Адиев умеет найти ключик к каждому футболисту, подход. А Черчесов этого делать не будет.

- Допускаете, что зимой Черчесов возглавит «Ахмат»?

- В принципе, почему нет? Он там неплохо работал, но руководители все-таки решили его поменять. Однако сейчас мы уже можем сказать, что Черчесов, возможно, был одним из лучших тренеров в истории команды. Так что грозненцы, наверное, могут его и позвать.

- Значит, не удивитесь, если зимой он встанет у руля «Ахмата»?

- Мне кажется, больше его в РПЛ нигде и не ждут.

Александр Сычёв