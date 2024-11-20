УЕФА вынес решение по матчу сборных Румынии и Косова в Лиге наций. Как известно, в концовке игры при счёте 0:0 косовары ушли с поля, возмутившись скандированиями политического характера со стороны румынских болельщиков.

Сборной Косова в итоге засчитали поражение 0:3. Федерация футбола Косова получила штраф в 6 000 евро за поведение команды.

Федерация футбола Румынии получила ряд штрафов за поведение своих болельщиков и беспорядки. Общая сумма штрафа для румын – 77 500 евро.

Стоит сказать, что техническое поражение сборной Косова никак не повлияет на положение команды в группе С2 по сравнению со счётом 0:0. Румыны финишировали первыми, а косовары – вторыми.