Названа сборная, которая больше всех владела мячом на групповом этапе Лиги наций 2024/2025

Завершился групповой этап Лиги наций УЕФА, по итогам которого сборная Англии добилась повышения в классе, поднявшись в дивизион А.

Стоит отметить, что англичане с большим отрывом стали первыми по среднему проценту владения мячом, который составил 67,2%. Второй командой в данном рейтинге стала сборная Нидерландов (61,3%), а тройку лидеров замкнула Австрия (61,2%).

По итогам шести туров Англия заняла первое место в турнирной таблице второй группы, сумев набрать 15 очков. Такое же количество баллов у Греции, однако греки уступили подопечным Ли Карсли по дополнительным показателям.