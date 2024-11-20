Бельгийский журналист Кристоф Франкен в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о возможном увольнении Доменико Тедеско с должности главного тренера сборной Бельгии.

— Увольнение Тедеско было бы хорошим решением. Его работа в последнее время вызывает вопросы, есть проблемы с атмосферой в сборной и бойкотом ведущих игроков. Проблема в том, что у него очень большая неустойка. Я не уверен, что у бельгийской федерации есть деньги. В любом случае, в ближайшее время директор федерации Винсент Манрерт будет принимать решение, — сказал Франкен.

По итогам группового этапа Лиги наций сборная Бельгии заняла третье место в группе 2, набрав всего четыре очка в шести играх.