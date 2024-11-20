Сразу три сборных забили по четыре мяча головой на групповом этапе текущей Лиги наций: Англия – только один

19 ноября прошли заключительные матчи группового этапа Лиги наций УЕФА.

В ходе турнира было забито много мячей головой. На вершине рейтинга по данному показателю оказались сразу три команды: Австрия, Нидерланды и Исландия. Футболисты из каждой команды забили по четыре гола головой, и если австрийцы и нидерландцы в целом забили 14 и 13 мячей соответственно, то исландцы поразили сетку ворот соперника только 10 раз. Таким образом, почти половину голов они забили с помощью головы.

Стоит сказать, что головой смогли забить только 32 национальные команды из 54.

Четвертьфинальные игры Лиги наций пройдут во второй половине марта 2025 года.