Стала известна самая результативная сборная текущей Лиги наций УЕФА: это не Германия и не Англия

Групповая стадия Лиги наций завершилась во вторник вечером. Турнир ещё не завершён, но какие-то промежуточные итоги вполне можно подвести. Самой результативной сборной группового этапа стала сборная Швеции, в составе которой блистал Виктор Дьёкереш. Шведы в шести играх Лиги наций наколотили 19 голов. Любопытно, что все эти 19 голов «три короны» забили из пределов штрафной площади.

Второе место по результативности в сезоне Лиги наций занимает сборная Германии с 18 голами. Тройку замыкает сборная Англии, забившая 16 раз.

В топ-5 также входят сборные Румынии и Норвегии, которые по 15 раз праздновали забитые мячи.