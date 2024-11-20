Сборные Казахстана и Беларуси – лучшие по одному из показателей на групповом этапе Лиги наций УЕФА 2024/2025: Англия – 51-я

На текущей неделе были сыграны последние матчи группового этапа Лиги наций. Самое время подводить итоги турнира.

Любопытно, что сборная Казахстана, которая установила антирекорд и не забила ни одного гола в шести встречах, стала лучшей по количеству совершенных отборов. За шесть туров футболисты Станислава Черчесова отобрали мяч 122 раза и с большим отрывом заняли первое место по данному показателю. Второй стала команда Беларуси (102), а замкнула тройку сборная Израиля (100).

Стоит отметить, что Англия оказалась только на 51-й позиции из 54 команд. Меньше англичан (48) отбирали мяч только игроки Мальты (45), Финляндии (43) и Гибралтара (42).