Нагельсманн остался недоволен дисквалификацией Вирца

Рулевой сборной Германии Юлиан Нагельсманн поделился мнением о дисквалификации полузащитника Флориана Вирца на первый поединок 1/4 финала Лиги наций УЕФА.

«Я немного огорчен предупреждением Вирца и его дисквалификацией. Но имеем, что имеем. У нас есть другие хорошие футболисты», - передает слова специалиста Bayern&Germany в социальных сетях.

Напомним, что в четвертьфинальную стадию турнира пробились Германия, Португалия, Хорватия, Франция, Италия, Нидерланды, Испания и Дания.

Вирц выступает за сборную Германии с 2021 года. В общей сложности он провел за национальную команду 28 поединков и отметился шестью забитыми мячами.