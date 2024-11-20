Только две сборные так и не смогли забить на групповом этапе Лиги наций УЕФА 2024/2025

Групповой этап Лиги наций УЕФА подошёл к концу. По итогам шести туров только две команды ни разу не смогли отличиться.

Речь идёт о сборной Андорры и национальной команде Казахстана, которой руководит российский специалист Станислав Черчесов.

При этом Андорра провела только четыре игры, так как выступала в дивизионе D. В своих встречах команда пропустила всего четыре мяча, а вот Казахстан в шести встречах умудрился вытащить мяч из сетки своих ворот целых 15 раз.

После окончания группового этапа сборная Казахстана вылетела в третий по силе дивизион, набрав всего одно очко. Отставание от третьего места составило семь баллов.