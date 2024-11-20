Дьёкереш – первый игрок Швеции с 2004 года с покером в официальном матче

Во вторник вечером сборная Швеции разгромила в Лиге наций Азербайджан со счётом 6:0. Нападающий Виктор Дьёкереш, за которым сейчас охотятся многие европейские гранды, стал автором покера.

Как сообщает в социальных сетях журналист Алексис Мартин-Тамайо, известный как мистер Чип, это первый покер игрока сборной Швеции с 11 ноября 2012 года. Тогда четыре гола за товарищескую игру против Англии забил Златан Ибрагимович.

Если брать официальные игры, то в прошлый раз покер игрока шведской сборной фиксировался в марте 2004 года. Тогда четыре гола тоже забил Ибрагимович – в ворота Мальты.