Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига наций УЕФА

Дьёкереш – первый игрок Швеции с 2004 года с покером в официальном матче

20 Ноября 2024 • 14:14 Комментировать (1)
Швеция
6:0
Азербайджан

Во вторник вечером сборная Швеции разгромила в Лиге наций Азербайджан со счётом 6:0. Нападающий Виктор Дьёкереш, за которым сейчас охотятся многие европейские гранды, стал автором покера.

Как сообщает в социальных сетях журналист Алексис Мартин-Тамайо, известный как мистер Чип, это первый покер игрока сборной Швеции с 11 ноября 2012 года. Тогда четыре гола за товарищескую игру против Англии забил Златан Ибрагимович.

Если брать официальные игры, то в прошлый раз покер игрока шведской сборной фиксировался в марте 2004 года. Тогда четыре гола тоже забил Ибрагимович – в ворота Мальты.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Златан Ибрагимович Сборная Швеции Виктор Дьёкереш ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 20 Ноября
01:25
Дьёкереш забил 12 голов в 5 ноябрьских матчах 1
00:54
Покер Дьёкереша позволил сборной Швеции разгромить команду Азербайджана 1
19 Ноября
23:36
Дьёкереш забил 30 голов с начала сезона
22:15
Швеция - Азербайджан: прямая трансляция, составы, онлайн - 6:0
02:18
Швеция - Азербайджан: где смотреть прямую трансляцию онлайн
18 Ноября
23:17
Бесплатная ставка и прогноз на матч Швеция — Азербайджан Лиги наций УЕФА — 19 ноября 2024
09:41
Прогноз на точный счёт матча Швеция — Азербайджан Лиги наций — 19 ноября 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии (1) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
NOBODY
20 Ноября 2024 в 14:35
его бы в Милан - в Милане шведы в свое время тянули команду!!! Гуннар Нордаль, и еще двое - забыл уже ))) Нильс вроде какой-то там.....не помню фамилии
Ответить
УЕФА принял решение по России Названа величайшая сборная в истории футбола: Бразилия – на втором месте Слуцкий рассказал, сколько денег ежемесячно тратит в Китае Мостовой отреагировал на недопуск сборной России к чемпионату мира – 2026 Неймар выбрал новый клуб Модрич высказался о Роналду перед матчем с Португалией Назван лучший игрок Серии А в XXI веке: Тотти – второй, Мальдини – четвёртый, Шевченко – девятый, а Роналду – двенадцатый Роналдо провёл тайные переговоры с Гвардиолой «Спартак» принял решение по Хлусевичу Беллингем недоволен в «Реале» - названа причина
УЕФА принял решение по России Винисиус опять без гола, а Вальверде с голом: Бразилия спаслась от поражения от Уругвая Президент «Реала» Перес сказал, что это не тот Мбаппе, которого он покупал «Барселона» потеряла Фати – клуб назвал сроки Мбаппе им не нужен: Динь с Рабио разорвали Италию и подарили Франции выигрыш группы Лиги наций 11 голов от друзей Карпина: сборная России одержала самую крупную победу в своей истории, разорвав Бруней Хаби Алонсо может заменить Анчелотти в «Реале» 11:0 им не помеха: три футболиста сборной России, которые умудрились слабо сыграть против Брунея Роналду, Месси, Ямаль и другие: названы претенденты на награду игроку года Дзюба или Кержаков: чьи голы более значимы для сборной России
Спортивные новости
Терещенко — о травме Овечкина: «Не думаю, что это станет для него проблемой» Плющев – о чемпионате 3x3: «Хотелось бы посмотреть, что это из себя представляет» ЦСКА разобрался с «Ладой» в матче КХЛ Овечкин оформил дубль в победном матче с «Ютой» Дубль Кузнецова помог СКА выиграть у «Амура» в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 20 Ноября
15:21 · Лига наций УЕФА
Сборные Казахстана и Беларуси – лучшие по одному из показателей на групповом этапе Лиги наций УЕФА 2024/2025: Англия – 51-я
15:12 · Испания. Ла Лига
Генич встал на защиту Мбаппе
14:24 · Лига наций УЕФА
Нагельсманн остался недоволен дисквалификацией Вирца 1
14:21 · Лига наций УЕФА
Только две сборные так и не смогли забить на групповом этапе Лиги наций УЕФА 2024/2025 1
14:14 · Лига наций УЕФА
Дьёкереш – первый игрок Швеции с 2004 года с покером в официальном матче 2
13:58 · Лига наций УЕФА
Подсчитано, сколько всего голов забито на групповом этапе Лиги наций 2024/2025 1
13:48 · Лига наций УЕФА
Невероятно, но факт: 3 игрока сборной Швеции вошли в топ-5 по количеству ударов в створ ворот на групповом этапе Лиги наций УЕФА 1
12:38 · Лига наций УЕФА
Назван лучший бомбардир группового этапа текущей Лиги наций УЕФА: Холанн – второй, Роналду – четвёртый
12:07 · Лига наций УЕФА
Ребров подвёл итоги для Украины в Лиге наций
10:33 · Лига наций УЕФА
Белоус: «Должны решать те люди, которые приглашали Черчесова на работу» 1
01:42 · Лига наций УЕФА
Куман оценил успехи сборной Нидерландов в 2024 году
01:25 · Португалия. Примейра-лига
Дьёкереш забил 12 голов в 5 ноябрьских матчах 1
01:03 · Лига наций УЕФА
«Плохое поле»: Куман объяснил осечку сборной Нидерландов
00:54 · Лига наций УЕФА
Покер Дьёкереша позволил сборной Швеции разгромить команду Азербайджана 1
00:50 · Лига наций УЕФА
Сборная Уэльса в последний момент опередила турецкую команду и выиграла группу 1
00:45 · Лига наций УЕФА
Сборная Чехии выиграла у грузин матч за победу в группе
00:43 · Лига наций УЕФА
Боснийцы отобрали победу у команды Нидерландов
00:39 · Лига наций УЕФА
Быстрые голы в ворота сборной Албании позволили украинцам выиграть ключевой матч 1
19 Ноября
23:36 · Португалия. Примейра-лига
Дьёкереш забил 30 голов с начала сезона
22:15 · Лига наций УЕФА
Венгрия - Германия: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
22:15 · Лига наций УЕФА
Швеция - Азербайджан: прямая трансляция, составы, онлайн - 6:0
22:15 · Лига наций УЕФА
Босния и Герцеговина - Нидерланды: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
22:15 · Лига наций УЕФА
Албания - Украина: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2
21:36 · Лига наций УЕФА
Стойкович – о ничьей с Данией: «Горжусь своей командой»
21:29 · Лига наций УЕФА
Петрович: «Мы заслуживали победу в матче с Данией»
Все новости