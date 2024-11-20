Подсчитано, сколько всего голов забито на групповом этапе Лиги наций 2024/2025

Во вторник состоялись последние матчи групповой стадии Лиги наций. Турнир продолжится весной, когда пройдут четвертьфиналы в Лиге А и стыковые матчи между лигами А и В и В и С. На текущий момент в сезоне Лиги наций было зафиксировано 403 гола.

Результативность турнира достаточно высокая – в среднем за одну игру забивалось 2,59 гола. На каждый забитый мяч команды тратили в среднем 35 игровых минут.

Кстати, больше всего голов было забито в отрезки с 76-й по 90-ю минуту – 73. Чуть-чуть отстаёт отрезок с 61-й по 75-ю минуту – 72 гола.

Действующим обладателем трофея Лиги наций является сборная Испании.