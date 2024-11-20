Невероятно, но факт: 3 игрока сборной Швеции вошли в топ-5 по количеству ударов в створ ворот на групповом этапе Лиги наций УЕФА

Групповая стадия Лиги наций во вторник вечером завершилась, и на официальном сайте УЕФА можно ознакомиться с огромными порциями статистических данных о турнире. Если посмотреть на статистику ударов в створ ворот, то можно отметить, что сразу три футболиста сборной Швеции вошли в топ-5. Больше всего попаданий в створ имеет швед Виктор Дьёкереш (17).

Шведский вингер Деян Кулушевски располагается на четвёртой позиции (16 ударов в створ), а Александр Исак делит пятое место (9).

Кстати, второе место делят известные форварды – Эрлинг Холанн из Норвегии и Беньямин Шешко из Словении (по 12).