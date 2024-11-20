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Лига наций УЕФА

Назван лучший бомбардир группового этапа текущей Лиги наций УЕФА: Холанн – второй, Роналду – четвёртый

20 Ноября 2024 • 12:38 Комментировать

Вчера, 19 ноября, завершился групповой этап Лиги наций УЕФА, и, соответственно, определился лучший бомбардир.

Больше всего забитых мячей на счету нападающего лиссабонского «Спортинга» Виктора Дьёкереша. Форвард распечатал ворота соперников девять раз. Напомним, что сборная Швеции выступала в Лиге С, где заняла первое место в своем квартете.

На второй позиции расположился форвард сборной Норвегии Эрлинг Холанн, который отметился семью голами, что помогло скандинавам занять первое место в своей группе и подняться в Лигу А.

На третьей строчке расположился нападающий сборной Румынии Рэзван Марин (6 голов), а форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду занял четвертое место с пятью голами в активе.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Швеции Эрлинг Холанн Виктор Дьёкереш Рэзван Марин ещё теги
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