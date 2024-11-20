Ребров подвёл итоги для Украины в Лиге наций

Наставник сборной Украины Сергей Ребров поделился впечатлениями от поединка заключительного тура группового этапа Лиги наций против Албании. «Жёлто-синие» одержали гостевую победу со счетом 2:1.
«Нам досталась сложная группа. Все участники играли на недавнем чемпионате Европы. Хочу поблагодарить футболистов за выход в стыковые матчи. Это было непросто сделать. Хорошо, что нам удалось сохранить победный счет», - передает слова тренера пресс-служба УЕФА.
Украинская сборная финишировала на втором месте в квартете. Подопечные Реброва набрали восемь баллов по итогам шести туров.
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