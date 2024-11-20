Белоус: «Должны решать те люди, которые приглашали Черчесова на работу»

Бывший руководитель «Локомотива» и «Москвы» Юрий Белоус отказался давать совет главному тренеру сборной Казахстана Станиславу Черчесову и представителям казахстанской федерации. Национальная команда набрала всего одно очко в шести осенних матчах Лиги наций и ни разу не поразила ворота соперников.
«Это нужно решать самому Станиславу Черчесову. Также должны решать те люди, которые приглашали его на работу», - приводит слова Белоуса Vprognoze.
Напомним, что из-за провального выступления сборной Черчесова могут уволить. К тому же у специалиста не сложились отношения с представителями СМИ Казахстана.
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