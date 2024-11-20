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Лига наций УЕФА

Успех Холанна, мощь Дьёкереша, уныние Спаллетти, Черчесова и Тедеско: Каким был ноябрьский этап Лиги наций

20 Ноября 2024 • 09:05 Комментировать
Бельгия
0:1
Италия

Завершился групповой этап в Лиге наций. По две лучшие команды каждой группы в Лиге А вышли в плей-офф, который состоится в марте следующего года. Тогда же обладатели третьих мест в таблицах элитного дивизиона сразятся в стыковых матчах со сборными, занявшие вторые места в Лиге B. Об интересностях ноябрьского этапа матчей Лиги наций – в материале «Евро-Футбол.Ру».

Бельгия чуть не сползла на дно

Килиан Мбаппе снова не был вызван в сборную Франции, что не помешало команде Дидье Дешама сместить Италию с первой строчки. Хотя нулевая ничья «трёхцветных» с Израилем оставляла вопросы, в самом ответственном матче Франция покарала Италию на выезде усилиями Диня с Рабио и обошла её по общей разнице мячей.

Спаллетти тоже на качелях: его хвалили за то, что он вдохнул свежесть в «скуадру адзурру» после плохого выступления на Евро-2024, но теперь уже не похвалишь.

Бельгия, некогда занимавшая первое место в рейтинге ФИФА, едва не заняла последнее место в группе. Спасло её то, что она проиграла Израилю в шестом туре с приемлемым для себя счётом. При Тедеско сборная Бельгии выиграла лишь один раз в шести последних матчах.

Роналду то играет, то не играет

Испания разными составами без травмированного Ямаля победила Данию и Швейцарию с одинаковой разницей в счёте – в один мяч. Скандинавам забивали Микель Оярсабаль и Айосе Перес, «крестоносцам» – Йереми Пино, Бриан Хиль и Брайан Сарагоса. В игре со швейцарцами Педри впервые в карьере не реализовал пенальти, а всего в той встрече было три одиннадцатиметровых.

В плей-офф вместе с Испанией вышла Дания, решившая в последнем туре задачу не проиграть Сербии. У Швейцарии за шесть матчей в Лиге наций ни одной победы – она вылетела в Лигу B.

Португалия с Роналду разнесла Польшу, а без Роналду не удержала победу над Хорватией. «Шахматные» там прошли в плей-офф со второго места. Шотландия в концовке вырвала победу над Польшей и отправила её в более низший дивизион.

Кейна помариновали на лавке

Казахстан при Черчесове потерпел пять поражений подряд и спустился в Лигу B. В ноябре команду Станислава Саламовича не пожалели ни Австрия, ни Норвегия, победившие её 2:0 и 5:0 соответственно. Норвегия разгромила ещё и Словению (4:1). У Холанна четыре гола в двух матчах – через пару лет увидим его в Лиге A.

Сборная Англии исправила октябрьское недоразумение и одержала крупную победу над Грецией, которую превзошла в итоге по личным встречам. Кейн сыграл в старте только против Ирландии – ей и забил с пенальти. Там 5:0. Много кто из англичан отсутствовал – травмы. Ли Карсли передаёт «трёх львов» Томасу Тухелю на мажорной ноте. Сборная Англии прорвалась в элитную часть Лиги наций.

Обман насчёт Киммиха и разборки «топов»

Германия и Нидерланды в пятом туре сокрушили своих соперников – Боснию Герцеговину и Венгрию – 7:0 и 4:0 соответственно. А в шестом туре, обменявшись оппонентами, немцы и голландцы сыграли с ними по 1:1. Венгры отыгрались против германцев с позднего пенальти. Писали, что Киммиху дадут отдохнуть, но его, наоборот, выпустили в старте.

Стоит отметить покер Дьёкереша за Швецию против Азербайджана (общий счёт 6:0). Этого парня прорвало конкретно. Лиссабонский «Спортинг» потирает руки, готовясь выручить за него побольше миллионов евро. Порадовала своих поклонников сборная Сан-Марино, одержавшая первую в историю победу в выездном матче, – не повезло Лихтенштейну.

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Турнирные таблицы группового этапа Лиги наций

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бельгии Сборная Норвегии Сборная Швеции Станислав Черчесов Сборная Казахстана Доменико Тедеско Эрлинг Холанн Виктор Дьёкереш ещё теги

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