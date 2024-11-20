Куман оценил успехи сборной Нидерландов в 2024 году

Рулевой сборной Нидерландов Рональд Куман подвёл итоги 2024 года.

«Оранжевые» финишировали вторыми в группе Лиги наций. В матче заключительного тура, уже не имевшего турнирной значимости, нидерландцы сыграли вничью с Боснией и Герцеговиной (1:1). Летом команда Кумана добралась до полуфинала чемпионата Европы, где уступила сборной Англии (1:2).

«Это был невероятный год, – считает наставник. – Мы дошли до полуфинала Евро, отобрались в четвертьфинал Лиги наций – большего мы и желать не могли», – заявил в интервью после встречи с Боснией Куман, занимающий свою должность с начала 2023 года.