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«Плохое поле»: Куман объяснил осечку сборной Нидерландов

20 Ноября 2024 • 01:03 Комментировать
Босния и Герцеговина
1:1
Нидерланды

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман поделился мнением о ничейном исходе матча против Боснии и Герцеговины (1:1).

Гости повели в счёте на 24-й минуте усилиями Брайана Бробби, но не удержали преимущество, пропустив во втором тайме. Ещё до начала встречи заключительного тура было известно, что нидерландцы финишируют вторыми, в то время как у боснийцев не было шансов подняться выше последней строчки.

«Такие матчи – самое трудное, что может быть. Во-первых, мы уже вышли в следующую стадию, во-вторых – поле было плохим. Играть на таком газоне было крайне тяжело, многие футболисты поскальзывались. Несмотря на это, мы неплохо контролировали ход встречи вплоть до последних 30 минут», – приводит TheEuropeanLad слова Кумана.

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