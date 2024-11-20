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Покер Дьёкереша позволил сборной Швеции разгромить команду Азербайджана

20 Ноября 2024 • 00:54 Комментировать
Швеция
6:0
Азербайджан

В группе С1 Лиги наций шестой тур ничего не решал.

Сборная Швеции забила шесть безответных мячей азербайджацам. Покер на счету Виктора Дьёкереша, дубль оформил Деян Кулушевски.

Словаки только в конце матча с Эстонией воплотили в гол свой перевес - 1:0.

Протокол игры  
Швеция6:0Азербайджан
(1:0) Кулушевски Деян10'  
(2:0) Дьёкереш Виктор26'  
(3:0) Дьёкереш Виктор37'  
(4:0) Кулушевски Деян57'  
(5:0) Дьёкереш Виктор58'  
(6:0) Дьёкереш Виктор70'  
Йоханссон ВикторСтарфельт КарлГудмундссон Габриэль  60' 89' (Зеттерстрем Нильс ( 89') Сема КенАяри Ясин 51' (Хольм Эмиль ( 51') Нанаси Себастьян 66' (Бергвалль Лукас ( 66') Карлстрём Йеспер 66' (Форсберг Эмиль ( 66') Салетрос АнтонКулушевски ДеянДьёкереш Виктор 89' (Лидберг Исак ( 89') Исак Александр
Запасные: Элиассон НикласСвенссон ДаниэльЛагербильке ГуставКастегрен ХенрикНордфельдт КристофферЗеттерстрем Якоб ВидельДаль Самуэль
Джафаров РзаСейдиев Амин  54' 56' (Гусейнов Аббас ( 56') Мустафазаде Бахлул  73'Гусейнов Бадави 46' (Нуриев Джейхун ( 46') Кривоцюк Антон  23'Диниев Джошгун  57'Коку Озан 46' (Шейдаев Рамиль ( 46') Исаев Алексей 63' (Гурбанлы Муса ( 63') Эмрели МахирАхундзаде Нариман 46' (Алиев Замиг ( 46') Байрамов Турал  88'
Запасные: Наджафов ХаялМехбалиев НиджатИбрахимли ИсмаилАбдуллазаде СабухиБайрамов Айдын
19 ноября. Стадион "Строуберри Арена".
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Протокол игры 
Словакия1:0Эстония
(1:0) Стрелец Давид 72'  
Грейф Доминик  Дьомбер Норберт  Вавро Денис  Оберт Адам  Ганцко Давид  Беро Матуш  Лоботка Станислав   60' (Сейер Лео (   60'   90' Бенеш Ласло   88' (Риго Томаш (   88' Суслов Томаш   77' (Шранц Иван (   77' Боженик Роберт   46' (Стрелец Давид (   46' Тупта Любомир   60' (Грошовски Патрик (   60')
Запасные: Герц Кристиан  Ковачик Петер  Родак Марек  Такач Доминик  Шатка Любомир  Козловский Самуэл  Месик Иван
Хейн Карл-Якоб  Шеннинг-Ларсен Микаэль  Паскочи Максим  Метс Кароль   90'  Салисте Йозеф   61'   71' (Кураксин Данил (   71' Палуметс Кевор   87' (Тамм Йоонас (   87' Поом Маркус   60' (Шейн Рокко Роберт (   60' Яковлев Иоан  Кристал Патрик   71' (Веткал Мартин (   71' Синявский Василий   71' (Пеэтсон Расмус (   71' Тамм Алекс
Запасные: Соометс Маркус  Саарма Роби  Миллер Мартин  Тоугяс Эрко  Игонен Матвей  Валлнер Карл-Андре
 19 ноября. Стадион "Антон Малатинский".
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