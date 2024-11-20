Покер Дьёкереша позволил сборной Швеции разгромить команду Азербайджана

В группе С1 Лиги наций шестой тур ничего не решал.

Сборная Швеции забила шесть безответных мячей азербайджацам. Покер на счету Виктора Дьёкереша, дубль оформил Деян Кулушевски.

Словаки только в конце матча с Эстонией воплотили в гол свой перевес - 1:0.