Покер Дьёкереша позволил сборной Швеции разгромить команду Азербайджана

В группе С1 Лиги наций шестой тур ничего не решал.
Сборная Швеции забила шесть безответных мячей азербайджацам. Покер на счету Виктора Дьёкереша, дубль оформил Деян Кулушевски.
Словаки только в конце матча с Эстонией воплотили в гол свой перевес - 1:0.
Протокол игры
|(1:0) Кулушевски Деян10'
|(2:0) Дьёкереш Виктор26'
|(3:0) Дьёкереш Виктор37'
|(4:0) Кулушевски Деян57'
|(5:0) Дьёкереш Виктор58'
|(6:0) Дьёкереш Виктор70'
Йоханссон Виктор•Старфельт Карл•Гудмундссон Габриэль 60'89' (Зеттерстрем Нильс (89') •Сема Кен•Аяри Ясин51' (Хольм Эмиль (51') •Нанаси Себастьян66' (Бергвалль Лукас (66') •Карлстрём Йеспер66' (Форсберг Эмиль (66') •Салетрос Антон•Кулушевски Деян•Дьёкереш Виктор89' (Лидберг Исак (89') •Исак Александр
Джафаров Рза•Сейдиев Амин 54'56' (Гусейнов Аббас (56') •Мустафазаде Бахлул• 73'Гусейнов Бадави46' (Нуриев Джейхун (46') •Кривоцюк Антон• 23'Диниев Джошгун• 57'Коку Озан46' (Шейдаев Рамиль (46') •Исаев Алексей63' (Гурбанлы Муса (63') •Эмрели Махир•Ахундзаде Нариман46' (Алиев Замиг (46') •Байрамов Турал 88'
19 ноября. Стадион "Строуберри Арена".
Протокол игры
|(1:0) Стрелец Давид 72'
Грейф Доминик • Дьомбер Норберт • Вавро Денис • Оберт Адам • Ганцко Давид • Беро Матуш • Лоботка Станислав 60' ( Сейер Лео ( 60' ) • 90'Бенеш Ласло 88' ( Риго Томаш ( 88') • Суслов Томаш 77' ( Шранц Иван ( 77') • Боженик Роберт 46' ( Стрелец Давид ( 46') • Тупта Любомир 60' ( Грошовски Патрик ( 60')
Запасные: Герц Кристиан • Ковачик Петер • Родак Марек • Такач Доминик • Шатка Любомир • Козловский Самуэл • Месик Иван
Хейн Карл-Якоб • Шеннинг-Ларсен Микаэль • Паскочи Максим • Метс Кароль • 90'Салисте Йозеф 61' 71' ( Кураксин Данил ( 71') • Палуметс Кевор 87' ( Тамм Йоонас ( 87') • Поом Маркус 60' ( Шейн Рокко Роберт ( 60') • Яковлев Иоан • Кристал Патрик 71' ( Веткал Мартин ( 71') • Синявский Василий 71' ( Пеэтсон Расмус ( 71') • Тамм Алекс
Запасные: Соометс Маркус • Саарма Роби • Миллер Мартин • Тоугяс Эрко • Игонен Матвей • Валлнер Карл-Андре
19 ноября. Стадион "Антон Малатинский".
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