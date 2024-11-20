Сборная Уэльса в последний момент опередила турецкую команду и выиграла группу

Сборная Турции боролась за победу в группе В4 Лиги наций, для этого нужно было одолеть в гостях черногорцев, которые уступили во всех пяти матчах и гарантированно вылетали. Вот только сегодня балканцы были неудержимы и победили (3:1). Никола Крстович оформил хет-трик.

Чудо-шансом воспользовался Уэльс, который на своем поле разгромил немотивированных исландцев - 4:1. Лиэм Каллен оформил дубль и дважды ассистировал партнерам.

Британская команда в последний момент вырвала первое место, турки - вторые.