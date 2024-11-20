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Сборная Уэльса в последний момент опередила турецкую команду и выиграла группу

20 Ноября 2024 • 00:50 Комментировать (1)
Уэльс
4:1
Исландия

Сборная Турции боролась за победу в группе В4 Лиги наций, для этого нужно было одолеть в гостях черногорцев, которые уступили во всех пяти матчах и гарантированно вылетали. Вот только сегодня балканцы были неудержимы и победили (3:1). Никола Крстович оформил хет-трик.

Чудо-шансом воспользовался Уэльс, который на своем поле разгромил немотивированных исландцев - 4:1. Лиэм Каллен оформил дубль и дважды ассистировал партнерам.

Британская команда в последний момент вырвала первое место, турки - вторые.

Протокол игры  
Уэльс4:1Исландия
  7'Гудьонсен Андри (0:1)
(1:1) Каллен Лиэм32'  
(2:1) Каллен Лиэм45'  
(3:1) Джонсон Бреннан65'  
(4:1) Уилсон Гарри79'  
Уорд Дэнни IIУильямс НекоРодон ДжоКабанго БенДэвис БенУилсон ГарриШихан Джош II 89' (Робертс Коннор II ( 89') Джонсон Бреннан  72' 89' (Джеймс Джордан ( 89') Каллен ЛиэмДжеймс Дэниэл  68' 73' (Томас Сорба ( 73'  88') Харрис Марк 65' (Аллен Джо ( 65')
Запасные: Кинг ТомасМефам КрисДасилва ДжейКумас ЛьюисКолвилл РубинНоррингтон-Дэвис РисДарлоу Карл
Вальдимарссон Хакон-РабнСампстед Альфонс  30' 74' (Тоурхалльссон Дагюр Дан ( 74') Ингасон СверрирПалссон ВикторФридрикссон Вальгейр-Люнддаль  66'Йоханнессон Исак-Бергманн  84'Траустасон Арнор  72'Гудмундссон Йоханн 46' (Тордарсон Стефан-Тейтюр ( 46') Торстейнссон Йон  72' 74' (Виллюмссон Виллюм ( 74') Оскарссон Орри 25' (Эллертссон Микаэль-Эгиль ( 25') Гудьонсен Андри
Запасные: Магнуссон ЮлиусСигургейрссон Рунар ТорБальдюрссон Андри-ФаннарОлафссон Элиас-РафнМагнуссон Сайвар-АтлиВиллюмссон Бриньольфур ДарриПетерссон Лукас
19 ноября. Стадион "Кардифф Сити Стэдиум" (Кардифф).
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Протокол игры 
Черногория3:1Турция
(1:0) Крстович Никола 29'  
  37' Йылдыз Кенан (1:1)
(2:1) Крстович Никола 45'  
(3:1) Крстович Никола 73'  
Никич Игор   90'  Туци Марко   90'  Вуячич Игор  Шипчич Никола   42'  Вукчевич Марко  Вукотич Милан   69' (Куц Эдвин (   69' Янкович Марко   23'  Лончар Стефан   80'  Гашевич Огнен   86' (Цамай Дритон (   86' Крстович Никола   62'  Йоветич Стеван   83' (Брнович Милош (   83')
Запасные: Попович Балша  Вусурович Милан  Йовович Владимир  Бакич Марко  Мугоша Стефан  Гелай Роберт  Миятович Милан  Радулович Андрия
Гюнок Мерт  Айхан Кан   82' (Киличсой Семих (   82' Демирал Мерих   80'  Топчу Эмир Хан   46' (Акайдын Самет (   46' Элмалы Эврен Эрен   46' (Мюлдюр Мерт (   46' Кекчю Оркун  Йокушлу Окай   46'   63' (Юксек Исмаил (   63' Акгюн Юнус   74' (Йылмаз Барыш (   74'   90' Гюлер Арда  Йылдыз Кенан  Актюркоглу Мухаммед   62'
Запасные: Хасполат Догукан  Озчан Ясин  Челик Зеки  Чакыр Угурджан  Унал Энес  Йылдырым Бертуг  Байындыр Алтай
 19 ноября. Стадион "Под Горицом".
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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Турции Сборная Уэльса

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Комментарии (1) Все комментарии
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CELTIC FROST
20 Ноября 2024 в 01:08
Вот это да. Турки удивили....
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