Сборная Уэльса в последний момент опередила турецкую команду и выиграла группу

Сборная Турции боролась за победу в группе В4 Лиги наций, для этого нужно было одолеть в гостях черногорцев, которые уступили во всех пяти матчах и гарантированно вылетали. Вот только сегодня балканцы были неудержимы и победили (3:1). Никола Крстович оформил хет-трик.
Чудо-шансом воспользовался Уэльс, который на своем поле разгромил немотивированных исландцев - 4:1. Лиэм Каллен оформил дубль и дважды ассистировал партнерам.
Британская команда в последний момент вырвала первое место, турки - вторые.
Протокол игры
|7'Гудьонсен Андри (0:1)
|(1:1) Каллен Лиэм32'
|(2:1) Каллен Лиэм45'
|(3:1) Джонсон Бреннан65'
|(4:1) Уилсон Гарри79'
Уорд Дэнни II•Уильямс Неко•Родон Джо•Кабанго Бен•Дэвис Бен•Уилсон Гарри•Шихан Джош II89' (Робертс Коннор II (89') •Джонсон Бреннан 72'89' (Джеймс Джордан (89') •Каллен Лиэм•Джеймс Дэниэл 68'73' (Томас Сорба (73') • 88'Харрис Марк65' (Аллен Джо (65')
Вальдимарссон Хакон-Рабн•Сампстед Альфонс 30'74' (Тоурхалльссон Дагюр Дан (74') •Ингасон Сверрир•Палссон Виктор•Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль• 66'Йоханнессон Исак-Бергманн• 84'Траустасон Арнор• 72'Гудмундссон Йоханн46' (Тордарсон Стефан-Тейтюр (46') •Торстейнссон Йон 72'74' (Виллюмссон Виллюм (74') •Оскарссон Орри25' (Эллертссон Микаэль-Эгиль (25') •Гудьонсен Андри
19 ноября. Стадион "Кардифф Сити Стэдиум" (Кардифф).
Протокол игры
|(1:0) Крстович Никола 29'
|37' Йылдыз Кенан (1:1)
|(2:1) Крстович Никола 45'
|(3:1) Крстович Никола 73'
Никич Игор • 90'Туци Марко • 90'Вуячич Игор • Шипчич Никола • 42'Вукчевич Марко • Вукотич Милан 69' ( Куц Эдвин ( 69') • Янкович Марко • 23'Лончар Стефан • 80'Гашевич Огнен 86' ( Цамай Дритон ( 86') • Крстович Никола • 62'Йоветич Стеван 83' ( Брнович Милош ( 83')
Запасные: Попович Балша • Вусурович Милан • Йовович Владимир • Бакич Марко • Мугоша Стефан • Гелай Роберт • Миятович Милан • Радулович Андрия
Гюнок Мерт • Айхан Кан 82' ( Киличсой Семих ( 82') • Демирал Мерих • 80'Топчу Эмир Хан 46' ( Акайдын Самет ( 46') • Элмалы Эврен Эрен 46' ( Мюлдюр Мерт ( 46') • Кекчю Оркун • Йокушлу Окай 46' 63' ( Юксек Исмаил ( 63') • Акгюн Юнус 74' ( Йылмаз Барыш ( 74' ) • 90'Гюлер Арда • Йылдыз Кенан • Актюркоглу Мухаммед 62'
Запасные: Хасполат Догукан • Озчан Ясин • Челик Зеки • Чакыр Угурджан • Унал Энес • Йылдырым Бертуг • Байындыр Алтай
19 ноября. Стадион "Под Горицом".
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