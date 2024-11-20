Дебютный гол Нмечи, пенальти на 9-й добавленной минуте: Германия и Венгрия ничьей закрыли групповой этап Лиги наций

Сборные Германии и Венгрии сошлись в рамках Лиги наций. Матч 6-го тура состоялся 19 ноября в Будапеште.

Немцев результат последнего тура Лиги наций особо не интересовал. После фееричных 7:0 против Боснии Бундестим досрочно обеспечила себе первое место в группе. Осталось лишь завершить групповой этап матчем в Будапеште, на который Нагельсманн определил в атаку одних полузащитников. Очень подвижное трио Гнабри – Сане – Брандт обошлось без чистых форвардов, только при поддержке Фюриха, Нмечи и Андриха.

Такое сочетание работало не очень хорошо. Немцы захватили территорию и мяч, но играли очень медленно. Не было ни острых передач, ни резвых проходов. Стерильное владение особо венгров не беспокоило, они пережили стартовое давление и стали думать, как же уколоть соперника. Получилось спонтанно: Шаллаи с дальней дистанции пробил неудачно, однако отскок перевёл мяч на Шефера, который пальнул уже метров с 15. Нюбель успел перестроиться и этот удар парировать.

Под занавес тайма ещё угловой принёс угрозу. Варга после подачи сбросил мяч на Надя, но тот проиграл дуэль голкиперу, пробив по позиции Нюбеля из убойной позиции. А что Германия? Совсем ничего у немцев не получалось до истечения часа игры, как вдруг они забили. Брандт и Сане разыграли длинную «стеночку», Юлиан по правому полуфлангу вывалился на голкипера и переиграл того кручённым ударом. Всё бы хорошо, но в момент передачи Лероя Брандт забрался в офсайд, что и заметили на повторе.

Чуть взбодрилась игра, побежали сборные на встречных курсах и сумели создать по хорошему шансу. У Германии сильно освежил фланг Госенс, именно он и прострелил на Хаверца, завершавшего атаку с пары метров. Готовился уже Кай праздновать гол, но попал в штангу. В ответ венгры поджали Германию в прессинге, мяч отобрали и Шаллаи добежал до штрафной площади. Пошла передача направо, удар Варги в противоход голкиперу и очередной сейв Нюбеля. Александр ногой подцепил мяч.

И сейвы Нюбеля не остались без награды. В концовке немцы собрались и добыли победу. Вирц подал от угла поля, Шлоттербек пробил в Дибуса, а Нмеча с полуметра вколотил мяч в ворота – 0:1. Дебютный гол Феликса не принёс сложнейшую победу сборной Германии. Развязка наступила на пятой добавленной минуте из четырёх. Навал Венгрии привёл к удару Каты, который рукой прервал Кох. Долго смотрел повтор арбитр, а в итоге указал на 11-метровую отметку.

На девятой уже добавленной минуте пенальти исполнил Собослаи, мягким ударом направив мяч по центру ворот - 1:1. Сборные Германии и Венгрии ничейным результатом закрыли групповой этап Лиги наций.