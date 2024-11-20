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Лига наций УЕФА

Сборная Чехии выиграла у грузин матч за победу в группе

20 Ноября 2024 • 00:45 Комментировать
Чехия
2:1
Грузия

Чешская сборная сделала заключительный шаг к выходу в элитный дивизион Лиги наций, одолев грузин.

На третьей минуте Адам Гложек получил заброс слева в атаке хозяев и прострелил назад к центру от лицевой линии, Ян Климент слегка подкорректировал мяч, а Павел Шулц ногой поразил ближнюю часть створа - 1:0. В середине тайма пробил низом со штрафного Гложек и попал в левую часть створа, но совсем не в угол, стенка подпрыгнула, а вратарь не достал до мяча - 2:0. Хвича Кварацхелия оказался на подборе в левой части чужой штрафной площади, откуда вывернул мяч в дальнюю штангу.

На 60-й минуте Отар Какабадзе осуществил прострельный пас с правого фланга, а Жорж Микаутадзе резко пробил в правый угол со средней дистанции и поразил его - 2:1. В оставшееся время обе команды могли отличиться, но счет не изменился.

Чехи напрямую вышли в лигу А, грузины на третьем месте.

Протокол игры  
Чехия2:1Грузия
(1:0) Шулц Павел3'  
(2:0) Гложек Адам24'  
  60'Микаутадзе Жорж (2:1)
Коварж МатейГолеш Томаш  67'Емелка ВацлавБоржил ЯнЦоуфал Владимир  90'Черв ЛукашКрал Алекс  75'Черны Вацлав 57' (Хитил Моймир ( 57'  90') Шулц Павел 88' (Кухта Ян ( 88'  90') Климент Ян 57' (Провод Лукаш ( 57') Гложек Адам 73' (Лингр Ондржей ( 73')
Запасные: Стронати ПатрициоБоула ИржиКушей ВасилГавел МиланКински АнтонинСин МатейЕдличка Мартин
Мамардашвили ГеоргийГвелесиани Георгий 36' (Давиташвили Зурико ( 36') Кашия Гурам  90'Двали Лаша  23'Какабадзе Отар 79' (Гочолеишвили Гиорги ( 79') Чакветадзе Георгий 61' (Зивзивадзе Буду ( 61') Китеишвили Отар 60' (Меквабишвили Анзор ( 60') Кочорашвили ГеоргийЛочошвили Лука  62'Кварацхелия Хвича  90'Микаутадзе Жорж  35' 79' (Лобжанидзе Саба ( 79')
Запасные: Цитаишвили ГеоргийКаландадзе АлександреЛория ГиоргиГугешашвили ЛукаШенгелия ЛеванКвеквескири НикаКверквелия Соломон
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Сборная Чехии Сборная Грузии

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