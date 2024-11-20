Сборная Чехии выиграла у грузин матч за победу в группе

Чешская сборная сделала заключительный шаг к выходу в элитный дивизион Лиги наций, одолев грузин.

На третьей минуте Адам Гложек получил заброс слева в атаке хозяев и прострелил назад к центру от лицевой линии, Ян Климент слегка подкорректировал мяч, а Павел Шулц ногой поразил ближнюю часть створа - 1:0. В середине тайма пробил низом со штрафного Гложек и попал в левую часть створа, но совсем не в угол, стенка подпрыгнула, а вратарь не достал до мяча - 2:0. Хвича Кварацхелия оказался на подборе в левой части чужой штрафной площади, откуда вывернул мяч в дальнюю штангу.

На 60-й минуте Отар Какабадзе осуществил прострельный пас с правого фланга, а Жорж Микаутадзе резко пробил в правый угол со средней дистанции и поразил его - 2:1. В оставшееся время обе команды могли отличиться, но счет не изменился.

Чехи напрямую вышли в лигу А, грузины на третьем месте.