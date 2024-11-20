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Боснийцы отобрали победу у команды Нидерландов

20 Ноября 2024 • 00:43 Комментировать
Босния и Герцеговина
1:1
Нидерланды

Матч сборных Боснии и Герцеговины и Нидерландов уже ничего не решал для двух команд.

На 24-й минуте гости разыграли угловой удар, Ноа Ланг слева навесил к воротам, где Брайан Бробби затылком переправил мяч в сетку - 0:1. Вскоре Бробби отправил мяч в сетку после передачи справа от Ланга, но Ноа был в очевидном офсайде, дубль Брайана не состоялся. Эдин Джеко отправил мяч в ворота после прострела от Амара Дедича слева, но тот находился в офсайде при приёме футбольного снаряда, нет гола.

Во втором тайме прорыв Дедича по левому флангу с прострелом привёл к угловому удару, Бенджамин Тахирович от углового флага навесил на Эрмедина Демировича, который сделал скидку к воротам, Джеко в касание переправил мяч в сетку, но сделал это из очевидного офсайда. В середине тайма после прострела слева Джеко с пятнадцати метров пробил по воротам, а Демирович удачно сыграл на добивании.

1:1, боснийцы с двумя очками вылетели из лиги А, соперник - второй.

Протокол игры  
Босния и Герцеговина1:1Нидерланды
  24'Бробби Брайан (0:1)
(1:1) Демирович Эрмедин67'  
Зломислич МартинБичакчич Эрмин 63' (Баждар Самед ( 63') Баришич Адриан-ЛеонМухаремович ТарикБурнич ДженисДедич АмарШуньич ИванТахирович Бенджамин 86' (Куленович Лука ( 86') Гигович Армин 63' (Байрактаревич Эсмир ( 63') Джеко Эдин 90' (Джаковац Ифет ( 90') Демирович Эрмедин  76' 86' (Башич Иван ( 86')
Запасные: Хаджикич ОсманХусейнбашич ДенисОмерович НаильЧелик НидалХайрадинович ХарисВасиль Никола
Флеккен МаркФримпонг Жереми 66' (Мален Дониэлл ( 66') Де Врей СтефанДе Лигт МаттейсХато ЙоррельВиффер МатсКопмейнерс ТëнКлюйверт Джастин 66' (Ренсх Девайн ( 66') Зиркзее Джошуа 77' (Вегхорст Ваут ( 77') Ланг Ноа 77' (Гакпо Коди ( 77') Бробби Брайан 71' (Гравенберх Райан ( 71')
Запасные: Тимбер КвинтенОлай НикТимбер ЮрриенРейндерс ТиджаниВан Хекке Ян-ПольДюмфрис ДензелВербрюгген Барт
19 ноября. Стадион "Билино Поле" (Зеница).
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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Боснии И Герцеговины сборная Нидерландов

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