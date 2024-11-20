Боснийцы отобрали победу у команды Нидерландов

Матч сборных Боснии и Герцеговины и Нидерландов уже ничего не решал для двух команд.

На 24-й минуте гости разыграли угловой удар, Ноа Ланг слева навесил к воротам, где Брайан Бробби затылком переправил мяч в сетку - 0:1. Вскоре Бробби отправил мяч в сетку после передачи справа от Ланга, но Ноа был в очевидном офсайде, дубль Брайана не состоялся. Эдин Джеко отправил мяч в ворота после прострела от Амара Дедича слева, но тот находился в офсайде при приёме футбольного снаряда, нет гола.

Во втором тайме прорыв Дедича по левому флангу с прострелом привёл к угловому удару, Бенджамин Тахирович от углового флага навесил на Эрмедина Демировича, который сделал скидку к воротам, Джеко в касание переправил мяч в сетку, но сделал это из очевидного офсайда. В середине тайма после прострела слева Джеко с пятнадцати метров пробил по воротам, а Демирович удачно сыграл на добивании.

1:1, боснийцы с двумя очками вылетели из лиги А, соперник - второй.