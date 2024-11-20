Быстрые голы в ворота сборной Албании позволили украинцам выиграть ключевой матч

Сборные Албании и Украины сражались за важные очки в плане турнирных перспектив в группе В1 Лиги наций. Резвый старт гостей предопределил ход первого тайма. К 10-й минуте счет стал 0:2. Прорвался по флангу Михаил Мудрик и прострелил в центр штрафной, где был совсем один Александр Зинченко, который без сопротивления пробил с разворота в ближний нижний угол ворот. Вскоре навесил Георгий Судаков на дальнюю штангу, где Ефим Конопля скинул головой в центр на Романа Яремчука, который в борьбе с защитником головой протолкнул мяч в падении в сетку. До конца тайма доминировала украинская сборная, а вот после перерыва прибавил соперник, и Недим Байрами с пенальти вернул интригу - 1:2, но этого было мало.

Украинцы заняли второе место в группе, албанцы вылетели.