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Стойкович – о ничьей с Данией: «Горжусь своей командой»

19 Ноября 2024 • 21:36 Комментировать
Сербия
0:0
Дания

Главный тренер сборной Сербии Драган Стойкович остался доволен игрой своей команды в матче с Данией (0:0).

«Невероятно горжусь своей командой. У нас было много моментов, мы сделали всё, что в наших силах, чтобы победить, но иногда просто нужно немного везения. Да, мы не проиграли, но тяжело что-то говорить после такого матча, потому что я считаю, что мы должны были побеждать», - цитирует Стойковича пресс-служба УЕФА.

По итогам группового этапа сербы расположились на третьем месте и сыграют в стыках за право остаться в лиге А. Первое место в группе уверенно заняла сборная Испании, а последнее – сборная Швейцарии.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Сербии Драган Стойкович

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